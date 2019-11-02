Украина снимет ограничение на передвижение жителей в Золотом
За последние 12 дней нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было, сообщил командир украинской группировки «Север» Олег Микац.
© Фото: РИА Новости
Украинские военные снимут ограничения с перемещения местных жителей в районе разведения сил в поселке Золотое. С таким заявлением выступил командир оперативно-тактической группировки «Север» ВСУ Олег Микац.
«Начиная с завтрашнего дня тут можно будет свободно перемещаться», - отметил он.
По словам военного, за 12 последних дней в районе не зафиксировано ни единого нарушения.
Накануне ополчение ЛНР сообщило о завершении разведения сил и средств на линии соприкосновения в Золотом. Украинские военные также заявили об окончании процесса.