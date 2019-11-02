Легендарного Тарзана из Екатеринбурга похоронят за счет МВД

В Екатеринбурге скончался бегун Сергей Зобнин, более известный как Тарзан. Мужчина стал городской легендой: он бегал по городу без обуви и в легких спортивных шортах. Никто не брал на себя расходы на организацию похорон, и Зобнина уже собирались хоронить как неопознанного, но так как мужчина служил в МВД, его похоронят за счет ведомства. Об этом рассказал «Звезде» глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

«Как выяснилось, это пенсионер МВД, учитывая, что близких или родных людей, которые могли бы взять на себя его похороны, не оказалось, региональный полицейский главк окажет необходимую финансовую помощь», - рассказал он.

Зобнин проживал в Екатеринбурге один, близких и родных у него нет. Если бы к этой проблеме не подключились сотрудники полицейского главка, то мужчину 5 ноября могли бы захоронить как неизвестного. Старшего лейтенанта в отставке проводят в последний путь как офицера на территории воинского сектора Лесного кладбища. Похороны состоятся после праздников, заявил Горелых.

Горелых рассказал, что Зобнин родился в селе Усть-Ница Слободо-Туринского района. Он на протяжении шести лет работал в должности участкового уполномоченного в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга - с 1980 по 1986 годы. Потом мужчина перевелся для прохождения службы в Норильск, где служил до 1995 года, до выхода на заслуженный отдых по болезни. Позднее он вернулся в Екатеринбург, где жил до последних дней. Общий стаж его службы в системе МВД - более 15 лет.