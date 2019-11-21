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Ночное прибытие: опубликовано новое видео с отпущенными РФ кораблями Украины

Наталия Майорова
07:00 21.11.2019
На кадрах украинские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу».
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Опубликовано новое видео кораблей ВМС Украины, прибывших в военный порт города Очакова. Накануне суда осмотрел украинский президент Владимир Зеленский вместе с 17 освобожденными в сентябре моряками, которые служили на них.

На кадрах украинские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Российские пограничники вернули Киеву суда в понедельник, 18 ноября.

В МИД РФ ранее прокомментировали процедуру возврата, отметив, что все процессуальные действия компетентных органов страны выполнены, и необходимости в содержании кораблей ВСУ на территории России нет.

Двадцать пятого ноября 2018 года три украинских судна незаконно пересекли государственную границу России в Черном море. На законные требования российских пограничников нарушители реагировать не стали. В результате инцидента все три корабля были задержаны.

Среди членов экипажей судов оказались сотрудники СБУ, которые, по мнению российских правоохранителей, руководили провокацией, направленной на обострение ситуации в регионе.

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