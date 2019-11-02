Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве
В Гидрометцентре предупредили о сильном ветре в столице.
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Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за усилившегося ветра. Предупреждение начинает действовать с вечера 2 ноября и продлится до 4 ноября.
В этот период в столице ожидается переменная облачность. Температура воздуха составит около 9 градусов.
Данные опубликованы на прогностической карте Гидрометцентра.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - следует из сообщения.