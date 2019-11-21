Геенна огненная: в Мексике полыхает нефтегазовая станция

Крупный пожар произошел в Мексике на территории штата Идальго: там загорелась насосная станция государственной нефтегазовой компании.

Столб густого черного дыма видно за несколько километров. На борьбу с огнем брошены почти 300 человек, в том числе - военнослужащие и бойцы Нацгвардии. При этом сотни местных жителей были эвакуированы.

Это уже второе серьезное ЧП на нефтепроводе в текущем году. Так, в январе в том же регионе на месте нелегальной врезки прогремел взрыв: погибли 70 человек, еще более 60 позднее скончались в больницах от полученных ожогов.