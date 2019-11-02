Народная милиция ЛНР сбила БПЛА украинских националистов
Сотрудники Народной милиции ЛНР сбили беспилотник украинских националистов, которые пытались таким образом на линии соприкосновения распространять пропагандистские листовки. Об этом рассказал представитель пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
Он заявил, о том, что в зону проведения силовой операции прибыли очередные так называемые волонтеры националистических организаций. Они с помощью БПЛА пытались распространить листовки, которые призывают к объединению против действующей власти и с угрозами в адрес украинского лидера.
«Вчера на окраине населенного пункта Голубовское (находится на линии соприкосновения - прим. ред.) нашими защитниками был сбит беспилотный летательный аппарат националистов с пропагандистскими материалами», - приводит слова Филипоненко «Луганскинформцентр».
«В этой связи очевидна беспомощность киевской власти в отношении националистических формирований, призывающих к возобновлению боевых действий и срыву мирного процесса в Донбассе», - отметил он.
Подобный инцидент произошел 30 октября, когда был сбит БПЛА киевских силовиков, беспилотник проводил разведку в районе поселка Тепличное.
Минские соглашения запрещают использовать в районе линии соприкосновения беспилотники, как и любые другие воздушные аппараты.