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Народная милиция ЛНР сбила БПЛА украинских националистов

Александра Арсентьева
17:00 02.11.2019
С помощью БПЛА волонтеры националистических организаций пытались распространить листовки, призывающие к объединению против действующей власти.
Народная милиция ЛНР сбила БПЛА украинских националистов
© Фото: РИА Новости

Сотрудники Народной милиции ЛНР сбили беспилотник украинских националистов, которые пытались таким образом на линии соприкосновения распространять пропагандистские листовки. Об этом рассказал представитель пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.          

Он заявил, о том, что в зону проведения силовой операции прибыли очередные так называемые волонтеры националистических организаций. Они с помощью БПЛА пытались распространить листовки, которые призывают к объединению против действующей власти и с угрозами в адрес украинского лидера.  

«Вчера на окраине населенного пункта Голубовское (находится на линии соприкосновения - прим. ред.) нашими защитниками был сбит беспилотный летательный аппарат националистов с пропагандистскими материалами», - приводит слова Филипоненко «Луганскинформцентр».      

«В этой связи очевидна беспомощность киевской власти в отношении националистических формирований, призывающих к возобновлению боевых действий и срыву мирного процесса в Донбассе», - отметил он.   

Подобный инцидент произошел 30 октября, когда был сбит БПЛА киевских силовиков, беспилотник проводил разведку в районе поселка Тепличное.    

Минские соглашения запрещают использовать в районе линии соприкосновения беспилотники, как и любые другие воздушные аппараты.

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