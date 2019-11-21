В Раде попросили СБУ проверить сайт «Миротворец»

В Верховной раде Украины потребовали у службы безопасности проверить деятельность сайта «Миротворец». На ресурсе нашли персональные данные политиков, журналистов и других лиц.

Обращение на имя главы СБУ Ивана Баканова направил глава комитета по свободе слова Нестор Шуфрич.

«Стало известно, что на информационном ресурсе "Миротворец" содержатся персональные данные о политических деятелях, народных депутатах Украины 9-го и прошлых созывов, журналистов, других лиц… Прошу вас дать правовую оценку соответствующей ситуации», - говорится в обращении, опубликованном на сайте телеканала «112».

Сайт «Миротворец» известен публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик, других граждан и говорит о них с негативной окраской. Ранее закрытия сайта потребовала мониторинговая миссия ООН на Украине.