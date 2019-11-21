Проезд в метро благодаря МЦД станет бесплатным

Запуск первых двух диаметров МЦД состоится уже до конца ноября. Благодаря нововведениям, жители Москвы и Подмосковья смогут сэкономить на дороге значительную сумму денег, подчеркнула руководитель комплекса информирования по запуску МЦД Департамента транспорта Анна Лапушкина.

По ее словам, экономия станет возможной благодаря фиксированной стоимости проезда в зонах, а также при помощи бесплатной пересадки на метро, уточняет «360».

«Бесплатная пересадка будет для всех пассажиров, у которых есть карта "Тройка" на метро, МЦК. В течение 90 минут можно будет пересесть без каких-либо проблем», - отметила Лапушкина.

Однако существует нюанс: «Тройку» необходимо будет валидировать не только на вход, но и на выход. Если этого не сделать, уточняет эксперт, то карта будет заблокирована, а поездки списаны не будут.

Лапушкина добавила, что сумма за поездку будет снята один раз – только после выхода на нужной станции МЦД. При пересадке оплачивать проезд не нужно.

Два диаметра, которые соединяет Одинцово с Лобней и Нахабино с Подольском, разделены на три зоны: центральную, пригородную и дальнюю.

Стоимость проезда в центральной зоне составит 38 рублей, в пригородной – 45 рублей, а в дальней – 45 рублей плюс 23 рубля за каждую последующую пригородную зону.

Двадцать три рубля, поясняет Лапушкина, являются тарифной системой перевозчика ЦППК. Эта сумма действует не в границах МЦД, а за ее пределами.