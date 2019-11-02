Вступили в силу новые штрафы для водителей
С 1 ноября вступили в силу изменения законодательства, исходя из которых вводится наказание за движение без тахографа для некоторых транспортных средств.
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В России с ноября начали действовать новые штрафы для автовладельцев.
Речь идет о пассажирских автомобилях с 8 и более посадочными местами, грузовиках и фургонах, а также автобусах, продвигающихся без тахографа.
Так, водителей, чьи транспортные средства не оснащены контролирующими устройствами, будут штрафовать на 3-5 тысяч рублей. Для лиц, занимающихся частным извозом в качестве предпринимателей, сумма взыскания составит 15-25 тысяч рублей, а для юридических лиц – 50 тысяч рублей.
Штрафные санкции уже задекларированы в новой редакции КОАП – статья 11.23.