Вступили в силу новые штрафы для водителей

В России с ноября начали действовать новые штрафы для автовладельцев.

Речь идет о пассажирских автомобилях с 8 и более посадочными местами, грузовиках и фургонах, а также автобусах, продвигающихся без тахографа.

Так, водителей, чьи транспортные средства не оснащены контролирующими устройствами, будут штрафовать на 3-5 тысяч рублей. Для лиц, занимающихся частным извозом в качестве предпринимателей, сумма взыскания составит 15-25 тысяч рублей, а для юридических лиц – 50 тысяч рублей.

Штрафные санкции уже задекларированы в новой редакции КОАП – статья 11.23.