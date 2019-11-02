За 1,5 года работы по Крымскому мосту проехали 8 миллионов автомобилей

По Крымскому мосту за 1,5 года, после запуска по нему автомобильного движения, проехали 8 млн единиц транспорта. Из них - 795 тысяч грузовиков и 103 тысячи автобусов.

«Поток на полуостров менее чем на один процент превысил таманский и составил 4,034 млн машин», - сообщили «Звезде» в инфоцентре «Крымский мост».

Наибольшая месячная активность была зафиксирована в августе 2019 года. За этот месяц в обе стороны по мосту проехал миллион автомобилей.

Что касается суточного рекорда, то это - 12 августа 2019 года. За этот день Крымский мост пересекли 35 989 единиц транспорта.

Наиболее часто по Крымскому мосту за 1,5 года проезжали автомобили с номерами Крымского полуострова и Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Самарской, Калужской, Московской и Ленинградской областей.