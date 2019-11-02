РПЦ прекращает общение с главой Элладской церкви

РПЦ прекращает евхаристическое общение с главой Элладской церкви Архиепископом Афинским. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

«Я думаю, что уже в ближайшее воскресенье, когда патриарх будет служить, этого поминовения не будет», - рассказал он в эфире телеканала «Россия-24».

При этом Иларион отметил, что Русская православная церковь готова сохранять общение с архиереями, не признающими украинский раскол.

Архиерейский собор Элладской церкви в октябре передал архиепископу Афинскому и всей Греции Иерониму право решать вопрос о признании автокефалии «новой церкви» Украины. При этом сам архиепископ Иероним выступил за ее признание. На сайте «новой церкви» 26 октября появилось письмо, в котором сказано, что Иероним поздравил главу «новой церкви» Епифания с признанием. В РПЦ в связи с этим решением выразили сожаление и заявили, что надеются, что ни одна другая поместная православная церковь «этому печальному опыту» не последует.

Синод РПЦ ранее уполномочил патриарха Кирилла не поминать Иеронима на богослужениях в случае, если он признает «новую церковь» и ее главу Епифания и станет молиться за него на службах.

Напомним, в конце прошлого года по инициативе Константинопольского патриархата и украинских властей была создана неканоническая «новая церковь» Украины, она была образована путем слияния двух других раскольнических структур. Она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии и оказалась почти полностью зависимой от Константинополя.

В октябре Русская православная церковь прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. На Украине единственной канонической церковью остается Украинская православная церковь Московского патриархата.