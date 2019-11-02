Математики выяснили, как спастись при зомби-апокалипсисе

Ученые из Британии провели анализ тактик, которые человечество может использовать при зомби-апокалипсисе, и пришли к выводу, что предотвращение распространения заболевания является единственной тактикой, следуя которой удастся выжить.

Дело в том, что бороться с монстрами на протяжении долгого времени не получится, считают математики. Исходя из этого, появится необходимость в вакцине. Тогда распространение болезни удастся избежать.

«Используя математику, мы можем определить, сколько нам нужно сделать прививок, чтобы остановить распространение болезни», - заявил специалист Шеффилдского университета Алекс Бест.

Ученые добавили: воевать с зомби бесполезно. В последствии это лишь приведет к полному уничтожению человеческого рода. Вместо этого, зомби следует постараться «приручить», пишет Daily Mail.