Включите солнце: врачи рассказали, как восполнить нехватку света зимой

Общий упадок сил в зимнее время в большей степени происходит не из-за холодной погоды, а не хватки солнечного света, утверждает врач аллерголог-иммунолог в интервью радио Sputnik.

В осенне-зимний период частично заменить солнечный свет может искусственное освещение. По словам иммунолога, традиционные лампы накаливания давали довольно близкий к солнечному свету спектр. Но сейчас такими лампами практически никто не пользуется.

«Энергосберегающие лампы немного другой спектр света дают, чем лампы накаливания. Сейчас с переходом на светодиодные лампы спектр искусственного освещения тоже поменялся и какое-то время к этому надо привыкать», ‒ уточнил Болибок.

Нужно быть внимательным при выборе лампочек и изучать упаковку, на которой указаны не только потребляемая мощность в ваттах, но и интенсивность светового потока в люменах, а также цветовая температура в кельвинах. Благодаря этим характеристикам можно подобрать наиболее комфортный оттенок свечения, который бывает насыщенным или бледным, желтым, белым или голубоватым.

Болибок добавил, что искусственным освещением нельзя полностью заменить естественный солнечный свет. Поэтому нужно больше гулять, особенно когда выглядывает редкое солнце. И не экономить на электричестве. Освещение в помещении должно быть ярким.

Ранее в Госдуме обсуждали идею о запрете ламп накаливания мощнее 50 Вт. По мнению первого зампреда комитета Государственной думы по энергетике Валерия Селезнева, подобное законодательное принуждение не может привести к положительному результату.