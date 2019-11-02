Опубликованы новые кадры последствий взрыва на танкере в Приморье

«Звезда» публикует видео последствий взрыва на танкере «Залив Америка» в Приморье. На кадрах видно, что конструкции судна сильно повреждены.

Происшествие случилось второго ноября около 01.00 по московскому времени. По информации следствия, на борту взорвалась газовоздушная смесь. Всего на танкере находились 9 человек. По предварительным данным, в результате аварии погибли двое человек, местонахождение еще одного пока не известно.

По факту взрыва на танкере Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК России («нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

В настоящее время следователи работают на месте происшествия. В связи со случившимся назначены судебные экспертизы, на судне изымается техническая документация.