Масштабный пожар в гаражных боксах в Приморье: кадры с места
В настоящий момент пожарные ликвидировали открытое горение.
© Фото: МЧС РФ
Утром 21 ноября в гаражных боксах в приморском городе Дальнегорск произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров.
Как сообщили в МЧС по Приморскому краю, пожарные расчеты прибыли на место происшествия и незамедлительно приступили к тушению. Спустя два часа открытое горение было ликвидировано.
В экстренном ведомстве отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее крупный пожар произошел в Москве в складском помещении. К тушению была привлечена спецтехника. Кадры ликвидация огня с помощью вертолета позже опубликовала «Звезда».