Масштабный пожар в гаражных боксах в Приморье: кадры с места

Утром 21 ноября в гаражных боксах в приморском городе Дальнегорск произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров.

© МЧС РФ

Как сообщили в МЧС по Приморскому краю, пожарные расчеты прибыли на место происшествия и незамедлительно приступили к тушению. Спустя два часа открытое горение было ликвидировано.

© МЧС РФ

В экстренном ведомстве отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.

© МЧС РФ

Ранее крупный пожар произошел в Москве в складском помещении. К тушению была привлечена спецтехника. Кадры ликвидация огня с помощью вертолета позже опубликовала «Звезда».