Финляндия оплатит разминирование Донбасса
Правительство Финляндии выделит 600 тысяч евро для очищения участка от мин, заявил глава МИД страны Пекка Хаависто.
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Финляндия может профинансировать разминирование Донбасса, заявил глава МИД страны Пекка Хаависто. О своем намерении министр сообщил во время визита финской делегации на Украину, в рамках которого она посетила участок разведения сил в Станице Луганской.
«Мы готовим дополнительный пакет на 600 тысяч евро для разминирования», - уточнил Хаависто.
По его словам, проведение мероприятий необходимо, так как на сегодняшний день Украина является самой загрязненной минами зоной конфликта во всем мире.
Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий выступил с заявлением, что Киев не намерен оплачивать восстановительные работы на неподконтрольных территориях Донбасса.