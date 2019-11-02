Финляндия оплатит разминирование Донбасса

Финляндия может профинансировать разминирование Донбасса, заявил глава МИД страны Пекка Хаависто. О своем намерении министр сообщил во время визита финской делегации на Украину, в рамках которого она посетила участок разведения сил в Станице Луганской.

«Мы готовим дополнительный пакет на 600 тысяч евро для разминирования», - уточнил Хаависто.

По его словам, проведение мероприятий необходимо, так как на сегодняшний день Украина является самой загрязненной минами зоной конфликта во всем мире.

Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий выступил с заявлением, что Киев не намерен оплачивать восстановительные работы на неподконтрольных территориях Донбасса.