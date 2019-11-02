В Саратове отец задержал злоумышленника, пытавшегося похитить ребенка

В Саратове задержали мужчину, который затащил в автомобиль девятилетнюю девочку.

Как сообщает портал «ЧП-Саратов», ребенок смог вырваться и добежать до дома. Там девочка рассказала о случившемся своему отцу. Он выбежал на улицу, поймал подозреваемого и вызвал сотрудников правоохранительных органов.

Злоумышленника доставили в отдел полиции. В пресс-службе областного главка МВД задержание 30-летнего мужчины подтвердили. Отмечается, что подозреваемый ранее был судим.