В Московском метеобюро предрекли рекордное потепление

Начало ноября в Москве выдается аномально теплым. Это связано с атлантическим циклоном, действующим на европейской территории России.

«Из-за этого циклона к нам будет поступать практически субтропическое тепло, поэтому температура воздуха будет повышаться», - объяснила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По предварительным прогнозам, к 5 и 6 числам воздух прогреется до +11 градусов. Этот показатель близок к рекордным значениям, заявила синоптик. Она добавила, что погода в ноябре больше соответствует октябрю-месяцу.

«Не исключено, что в Москве будет перекрыт суточный максимум температуры», - отметила Позднякова в беседе с RT.

Тем не менее, уже после 8 ноября в столице ожидается похолодание.