В Минздраве дали советы по употреблению соли

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова внесла изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, и установила рекомендованную суточную норму потребления соли. Об этом в своем канале сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

По его словам, уровень потребления соли приведен в соответствие с рекомендациями ВОЗ. Организация рекомендует употреблять не более 5 граммов соли в сутки. Россияне нередко съедают в полтора-два раза больше этой нормы, что увеличивает риск повышенного артериального давления и, как следствие, инфаркта или инсульта, отмечает заместитель министра.

Салагай также дал советы по уменьшению потребления соли. Среди них - сокращение употребления соленых соусов и закусок, использование меньшего количества соли при приготовлении еды, отсутствие солонок на столе и выбор продуктов с низким содержанием соли.

Согласно рекомендациям ВОЗ, добавил замминистра, употребляемая соль должна быть йодирована, это очень важно для профилактики тяжелых заболеваний, которые связаны с недостатком йода.