Врачи рассказали, что лучше пить для согревания в зимний период

С приходом климатической зимы в меню многих кафе, ресторанов и торговых точек на городских площадках начинают появляться согревающие напитки. Наиболее популярный среди них глинтвейн - слабоалкогольный напиток, который делается на основе красного вина, фруктов и большого количества пряностей, иногда в него добавляют немного имбиря.

Врач-диетолог Сергей Обложко считает, что лучше пить безалкогольный вариант глинтвейна, так как если убрать алкоголь, напиток будет полезен, а по своему составу он прекрасно подходит, чтобы согреть организм.

«Сахар, какие-то оставшиеся витамины, органические кислоты – все это может обладать, действительно, бодрящим энергетическим эффектом. А пряности раздражают рецепторы пищевода, усиливают локальное кровоснабжение и создают ощущение тепла», - приводит РИА Новости слова специалиста.

При этом Обложко отметил, что если человек тепло одет, то ему «этих эффектов будет достаточно», чтобы согреться.

Касательно алкогольного глинтвейна, а также других спиртных напитков, медики сходятся во мнении, что влияние алкоголя на организм на холоде неоднозначно: вначале становится тепло, однако затем появляется риск переохлаждения.

Если вы решили согреться более традиционными напитками, чаем или кофе, то врачи советуют остановить свой выбор на чае. По словам врача-терапевта Виктора Лишина, кофе, конечно, может дать согревающий эффект за счет своей температуры, но ненадолго.

«У кофе есть побочный эффект мочегонный, наоборот, происходит обезвоживание, он уводит жидкость из организма, поэтому это будет влиять отрицательно на согревание», - уточнил врач.

Что касается чая, то, по словам врача-диетолога Обложко, для большего эффекта в этот напиток надо добавить сахар или сливки.

«Если туда добавить сахара или сливок, то получается три в одном: и энергетический эффект, и калорийность, и сахар придаст бодрости. Если человек планирует какую-то физическую нагрузку, то это хорошее решение и для того, чтобы согреться и выдать эту физическую нагрузку», - сказал он.

Для большей пользы медики также посоветовали добавлять в чай лимон, имбирь и мед, который является натуральным заменителем сахара и источником энергии.

Кроме того, по словам врачей, для согревания подойдут ягодные морсы, например, на основе клюквы с добавлением лимона, палочки корицы и имбиря.

«Этих ингредиентов будет вполне достаточно, чтобы согреть организм и поддержать иммунитет. Можно добавить немного меда... Тот же имбирь и корица усиливают кровообращение, и за счет микроциркуляции организм согревается», - уверяет врач-диетолог Маргарита Королева

Сергей Обложко, в свою очередь, добавил, что морсы придадут сил и бодрости в основном еще и потому, что в них содержится сахар. По его словам, еще один хороший вариант - компоты. При этом он подчеркнул, что чем больше в напитке калорий, тем он лучше подходит для согревания.