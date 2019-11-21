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США сообщили о начале поставок СПГ на Украину

Роман Захаров
04:29 21.11.2019
В американском посольстве считают, что таким образом США помогут Украине обрести «энергетическую независимость».
США сообщили о начале поставок СПГ на Украину
© Фото: Danil Shamkin, globallookpress

На Украину направляется американское судно со сжиженным природным газом (СПГ). Об этом говорится в сообщении посольства США в Киеве.

По информации дипломатического представительства, танкер накануне прибыл в порт польского города Свиноуйсьце.

«Это еще один шаг в предоставлении помощи Украине для достижения ею энергетической независимости», - сказано в сообщении посольства США, опубликованном в Facebook.

В конце лета Польша, США и Украина подписали соглашение о сотрудничестве, целью которого было «укрепление региональной безопасности поставок природного газа». Власти Польши заявили, что документ касается взаимодействия в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта польского природного газа, украинской инфраструктуры хранения и экспорта СПГ из Соединенных Штатов, а также газовых соединений в регионе. Глава американского Минэнерго Рик Перри, в свою очередь, заявлял, что поставки сжиженного природного газа в Польшу помогут Украине обрести независимость от поставок голубого топлива из РФ.

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