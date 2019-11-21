США сообщили о начале поставок СПГ на Украину

На Украину направляется американское судно со сжиженным природным газом (СПГ). Об этом говорится в сообщении посольства США в Киеве.

По информации дипломатического представительства, танкер накануне прибыл в порт польского города Свиноуйсьце.

«Это еще один шаг в предоставлении помощи Украине для достижения ею энергетической независимости», - сказано в сообщении посольства США, опубликованном в Facebook.

В конце лета Польша, США и Украина подписали соглашение о сотрудничестве, целью которого было «укрепление региональной безопасности поставок природного газа». Власти Польши заявили, что документ касается взаимодействия в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта польского природного газа, украинской инфраструктуры хранения и экспорта СПГ из Соединенных Штатов, а также газовых соединений в регионе. Глава американского Минэнерго Рик Перри, в свою очередь, заявлял, что поставки сжиженного природного газа в Польшу помогут Украине обрести независимость от поставок голубого топлива из РФ.