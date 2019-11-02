Опубликовано видео с пострадавшего при взрыве танкера в Находке

СК опубликовал видео с российского танкера «Залив Америка», где второго ноября прогремел взрыв. На нем видно, что после происшествия судно сильно пострадало.

По факту взрыва на судне было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК России («нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»). Об этом сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

По версии следствия, утром второго ноября в заливе Находка рядом с мысом Астафьева на танкере произошел «хлопок газовоздушной смеси». По предварительным данным, жертвами происшествия стали двое человек, в настоящее время устанавливается местонахождение третьего.

Следователи осматривают место инцидента, проводят допрос очевидцев. В связи с произошедшим назначены судебные экспертизы, изымается техническая документация на судне.