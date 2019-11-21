Сын Елизаветы II отказался от статуса члена королевской семьи

Второй сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю временно отказался от выполнения своих обязанностей и пока не будет представлять королевскую семью на общественных и публичных мероприятиях. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду, 20 ноября, пресс-службой Его Высочества.

Причиной такого решения стал скандал вокруг связей принца с американским финансистом Джеффри Эпштейном, покончившим с собой в тюрьме в Нью-Йорке. Несколько дней назад Его Высочество рассказал в интервью BBC о своей дружбе с миллиардером, а так же опроверг информацию о том, что у него была связь с 17-летней девушкой, получившей за интим деньги из окружения финансиста.

Напомним, что Эпштейн обвинялся в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Он был арестован в июле 2019 года, но все предъявленные ему обвинения отрицал.

Принц Эндрю подвергся резкой критике за данное им интервью. И через несколько дней изменил свою позицию: Его Высочество высказал сожаление о своем знакомстве с Эпштейном и искренне сочувствует его жертвам. По словам принца, эти отношения стали серьезным препятствием для работы, которую ведет королевская семья. Он также готов помогать британским правоохранительным органам в любых вопросах, касающихся расследования дела Эпштейна.