Разводчицу змей нашли мертвой с питоном на шее
Лаура Херст, жительница Оксфорда в штате Индиана, была обнаружена мертвой с обвитым вокруг шеи сетчатым питоном длиной 2,5 метра.
Женщину в бессознательном состоянии нашел шериф Дон Мансон, который жил по соседству и использовал этот дом в качестве террариума, сообщает The Sun.
Он поспешил снять рептилию, но было уже поздно. Прибывшая на место происшествия бригада медиков не смогла спасти Херст.
Всего в доме находилось около 140 рептилий, 20 из которых принадлежали женщине.
Херст очень любила змей и часто публиковала в сети Facebook фотографии с ними.
В качестве основной причины гибели американской змееводчицы рассматривается удушье питоном. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия.
Ранее сообщалось, что на представлении цирка-шапито питоном бы задушен артист на глазах у зрителей.