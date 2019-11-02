Разводчицу змей нашли мертвой с питоном на шее

Лаура Херст, жительница Оксфорда в штате Индиана, была обнаружена мертвой с обвитым вокруг шеи сетчатым питоном длиной 2,5 метра.

Женщину в бессознательном состоянии нашел шериф Дон Мансон, который жил по соседству и использовал этот дом в качестве террариума, сообщает The Sun.

Он поспешил снять рептилию, но было уже поздно. Прибывшая на место происшествия бригада медиков не смогла спасти Херст.

Всего в доме находилось около 140 рептилий, 20 из которых принадлежали женщине.

Херст очень любила змей и часто публиковала в сети Facebook фотографии с ними.

В качестве основной причины гибели американской змееводчицы рассматривается удушье питоном. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия.

Ранее сообщалось, что на представлении цирка-шапито питоном бы задушен артист на глазах у зрителей.