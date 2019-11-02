Лавров назвал аль-Багдади порождением США

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал лидера ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади «порождением США».

«Министерство обороны России уже сделало комментарий по аль-Багдади», - отметил Лавров.

Он пояснил, что российской стороне необходимо получить дополнительную информацию, так как многое из того, что было произнесено США, пока нельзя подтвердить. Например, российское оборонное ведомство смутили постоянные изменения в описании проведения операции и количества ее участников.

Министр подчеркнул, что лидера ИГИЛ* «объявляли убитым многократно». Однако, по его словам, если убийство действительно состоялось - это «позитивный шаг».

«Уничтожение террористов, если оно действительно состоялось - это, наверное, позитивный шаг, учитывая его вредоносную роль в формировании ИГИЛ* и в попытке создать халифат», - рассказал Лавров в эфире программы «Международное обозрение» на «России 24».

Глава МИД добавил, что аль-Багдади «является - являлся, если он уже мертв - порождением Соединенных Штатов».

Министр также рассказал, как появилась ИГИЛ*.

«ИГИЛ* возникла после незаконного вторжения в Ирак, развала иракского государства и выпуска из тюрем экстремистов, которые американцами там содержались, а потом были отпущены на волю», - подчеркнул дипломат.

И сделал вывод, что американцы «ликвидировали того, кого сами породили».

Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации лидера ИГИЛ*Аль-Багдади.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков усомнился в «очередном» уничтожении Аль-Багдади.

Лидер Сирии Башар Асад также не знает «произошла ли на самом деле эта операция или нет».

ИГИЛ* - террористическая организация, запрещенная в России.