В Совфеде отреагировали на слова украинского политолога о ракетном ударе по АЭС в России

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал слова политического эксперта Тараса Загороднего, который призвал создать на Украине ракеты для ударов по российским АЭС.

По словам Клинцевича, украинские спецслужбы должны немедленно отреагировать на заявления эксперта, несмотря на то, что российские АЭС защищены и любая ракета тут же будет перехвачена.

«Тот факт, что такие идеи - смесь паранойи с ностальгией по атомному оружию - все-таки кому-то приходят в голову, требует определенной реакции соответствующих украинских служб», - подчеркнул сенатор.

Клинцевич добавил, что он против цензуры, однако такая информация, по его мнению, не должна появляться в информационном пространстве, а украинским парламентариям «есть, над чем подумать».

«Нужно как-то оградить информационное пространство от подобных вбросов. По сути, речь идет о разжигании ненависти к соседней стране, к ее народу», - подытожил сенатор.

Украинский политолог Тарас Загородний предложил Киеву «сокращать свою зависимость от России», поэтому нужно построить штук 200 ракет дальностью 2,5 тыс. км. Одна из таких ракет, добавил эксперт, может «прилететь в атомную станцию на территории России».