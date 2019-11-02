Что происходит на закрытой Военно-Грузинской дороге: кадры с места

В Северной Осетии из-за мощного снегопада закрыта Военно-Грузинская дорога, которая соединяет Россию и Закавказье. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Алина Дзгоева.

На трассе проезда ожидают более 50 легковых автомобилей и 150 большегрузов. МЧС рекомендует пользоваться альтернативными средствами транспорта

«Для восстановления шоссе со стороны Грузии, очевидно, потребуется немало времени. С учетом погодных условий большегрузы не могут оставаться в очереди, им приходится возвращаться обратно», - рассказала корреспондент.

С 31 октября со стороны Грузии на Крестовом перевале идет обильный снегопад. Осадки будут продолжаться еще около двух суток, заявляют синоптики.