Число фирм-однодневок в России сократилось в десять раз

В России, начиная с 2016 года, количество фирм-однодневок сократилось в десять раз. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишутин.

«По сравнению даже с 2016 годом число таких компаний в целом по стране снизилось в десять раз, с 32% от всех работающих в России юрлиц до 3,1%. По состоянию на 1 ноября 2019 года количество таких компаний, к которым мы можем предъявлять вопросы как к потенциальным однодневкам, осталось примерно 116 тыс. Были — миллионы», - сказал в интервью газете «Коммерсантъ» Мишутин.

Он добавил, что существует совокупность признаков, по которым можно выявить фирмы-однодневки. Недостоверные сведения о руководителях, работниках, собственниках компании, а также указание несуществующего адреса и нестабильность в финансовых операциях, пояснил глава ФНС.

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