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Британская газета пугает США монстром по имени «Догмен»

Вадим Иванов
15:45 02.11.2019
В таблоиде Daily Star вышла публикация с воем «монстра», который «бегает по всем Штатам и убивает домашних животных».
© Видео: Daily Star © Фото: Daily Star

Британский таблоид Daily Star опубликовал новость о том, что по территории США бродит некий монстр - существо, напоминающее наполовину человека, а наполовину - собаку. Журналисты назвали его «Догменом».

Как утверждается в публикации, этот монстр убивает домашних животных, а внешне похож на оборотня, передвигающегося на двух ногах.

Таблоид даже отыскал некоего очевидца, предоставившего «доказательства» существования таинственного чудовища. Представляют они аудиозапись неидентифицируемого звука, который, по версии Daily Star, не что иное, как «леденящий вой» монстра.

Собеседник газеты даже создал сайт - North American Dogman Project, посвященный расследованию существования монстра. Пока там размещены только три аудиоролика с «жуткими звуками».

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