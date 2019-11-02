Улицы Махачкалы утонули из-за обильных ливней

Проливные дожди спровоцировали на улицах Махачкалы потоп. Видео публикуют очевидцы в социальных сетях.

На одном из них видно, как по городским улицам автомобили едут по колеса в воде. Как сообщают местные жители, из-за потопа на дорогах Махачкалы образовались огромные заторы.

Также горожане рассказали, что после обильного дождя на столицу Дагестана обрушился снегопад.