Улицы Махачкалы утонули из-за обильных ливней
Из-за потопа на улицах города образовались пробки.
© Видео: Расул Кадиев, Институт города, Twitter © Фото: Расул Кадиев, Twitter
Проливные дожди спровоцировали на улицах Махачкалы потоп. Видео публикуют очевидцы в социальных сетях.
На одном из них видно, как по городским улицам автомобили едут по колеса в воде. Как сообщают местные жители, из-за потопа на дорогах Махачкалы образовались огромные заторы.
Также горожане рассказали, что после обильного дождя на столицу Дагестана обрушился снегопад.