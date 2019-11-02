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Пустившего убийцу в детсад в Нарьян-Маре охранника арестовали

Василиса Морозова
13:12 02.11.2019
Городской суд Нарьян-Мара заключил под стражу на два месяца охранника детского сада.
Пустившего убийцу в детсад в Нарьян-Маре охранника арестовали
© Фото: ТРК "Звезда"

Охранника детского сада в Нарьян-Маре, где 31 октября убили шестилетнего мальчика, заключили под стражу. Об этом рассказала представитель регионального СУ СК России Светлана Тарнаева.

Городской суд арестовал охранника на два месяца за то, что он впустил в учреждение мужчину в состоянии алкогольного опьянения.

Трагедия произошла 31 октября в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре. Пьяный мужчина вошел в здание и нанес шестилетнему ребенку удар ножом, от которого мальчик скончался на месте.

Суд арестовал 36-летнего подозреваемого в убийстве по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего). По факту произошедшего было возбуждено дело по трем статьям.

По предварительным данным, мужчина состоял на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик.

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