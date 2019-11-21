Неизвестные в масках проникли в дом патриарха Варфоломея в Стамбуле

В дом константинопольского патриарха Варфоломея в Стамбуле проникли трое неизвестных. Инцидент произошел вечером 16 ноября.

Злоумышленники пробрались в жилище священнослужителя, когда тот находился на общественном мероприятии греческих соотечественников. Камеры видеонаблюдения, расположенные внутри дома, зафиксировали троих человек в масках. Взломщиков также заметила экономка.

Неизвестные обыскали жилье, однако пока точно не известно, украли они что-нибудь или нет. О происшествии сообщили полиции. Сейчас стражи порядка занимаются поисками преступников, пишет газета «Анатоли».

В материале отмечается, что резиденция патриарха расположена в комплексе зданий, который находится под охраной частной компании, и пока неясно, каким образом грабители действовали, не будучи замеченными охранниками.