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Неизвестные в масках проникли в дом патриарха Варфоломея в Стамбуле

Роман Захаров
03:10 21.11.2019
Резиденция священнослужителя расположена в комплексе зданий, который находится под охраной частной компании, и пока неясно, каким образом грабители действовали, не будучи замеченными охранниками.
Неизвестные в масках проникли в дом патриарха Варфоломея в Стамбуле
© Фото: panatoliblog.blogspot.com

В дом константинопольского патриарха Варфоломея в Стамбуле проникли трое неизвестных. Инцидент произошел вечером 16 ноября.

Злоумышленники пробрались в жилище священнослужителя, когда тот находился на общественном мероприятии греческих соотечественников. Камеры видеонаблюдения, расположенные внутри дома, зафиксировали троих человек в масках. Взломщиков также заметила экономка. 

Неизвестные обыскали жилье, однако пока точно не известно, украли они что-нибудь или нет. О происшествии сообщили полиции. Сейчас стражи порядка занимаются поисками преступников, пишет газета «Анатоли».

В материале отмечается, что резиденция патриарха расположена в комплексе зданий, который находится под охраной частной компании, и пока неясно, каким образом грабители действовали, не будучи замеченными охранниками.

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