Маленькие панды-близнецы: берлинский зоопарк растопил сердца одним милым видео
Zoo Berlin опубликовал кадры, на которых детеныши прижимаются друг к другу, а потом обнимаются с матерью.
© Видео: Zoo Berlin © Фото: Zoo Berlin
Двухмесячные детеныши панды впервые встретились в берлинском зоопарке. Недавно родившиеся близнецы проводят большую часть своего времени в инкубаторе, рассказали в учреждении.
Сейчас панды весят около трех килограммов каждый. Как только они подрастут, их начнут выпускать за пределы комнаты в вольер, где живет их мама. Ожидается, что воссоединится семья в начале нового года.
Zoo Berlin опубликовал кадры, на которых детеныши прижимаются друг к другу, а потом обнимаются с матерью.