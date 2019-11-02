Маленькие панды-близнецы: берлинский зоопарк растопил сердца одним милым видео

Двухмесячные детеныши панды впервые встретились в берлинском зоопарке. Недавно родившиеся близнецы проводят большую часть своего времени в инкубаторе, рассказали в учреждении.

Сейчас панды весят около трех килограммов каждый. Как только они подрастут, их начнут выпускать за пределы комнаты в вольер, где живет их мама. Ожидается, что воссоединится семья в начале нового года.

Zoo Berlin опубликовал кадры, на которых детеныши прижимаются друг к другу, а потом обнимаются с матерью.