Есть жертвы: в Италии взорвалась фабрика фейерверков

В населенном пункте Барчеллона-Поццо-ди-Готто провинции Мессина итальянского острова Сицилия произошел взрыв на фабрике пиротехники. По предварительной информации, четыре человека погибли, двое пострадали и доставлены в больницу, еще один пропал без вести. Об этом сообщила газета La Repubblica.

Известно, что из-за взрыва погибла супруга владельца фабрики, а его сын получил ранения. По неподтвержденной информации причиной возгорания стал несчастный случай. Сотрудники экстренных служб продолжают работы на месте ЧП, следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в Индии из-за взрыва на фабрике по производству фейерверков погибли 18 человек. Здание производства было полностью разрушено, пострадали и соседние дома.