Транзит Меркурия: в ноябре можно будет увидеть редкое астрономическое явление

Прохождение планеты Меркурий по диску Солнца произойдет 11 ноября 2019 года.

Транзит Меркурия является довольно редким явлением, которое случается 13-14 раз за 100 лет. По словам астрономов, увидеть планету днем, еще и на фоне светила, почти невозможно.

Его можно будет наблюдать с 15.36 до 21.04 по московскому времени. В российской столице можно будет увидеть только первый час редкого астрономического явления, так как Солнце зайдет в 16.32.

Однако специалисты предупреждают, что увидеть транзит Меркурия будет сложно, так как смотреть невооруженным взглядом или через телескоп очень опасно для зрения. Необходимо использовать белый лист, который устанавливают напротив окуляра. Можно будет заметить крошечный черный кружок, который будет медленно пересекать Солнце, пишет «Российская газета» со ссылкой на Die Welt.

Следующее прохождение Меркурия по диску Солнца случится через 13 лет, а именно, 13 ноября 2032 года.