Военно-Грузинская дорога закрыта из-за мощного снегопада

В Северной Осетии закрыт проезд для всех видов транспорта по единственной трассе, соединяющей Россию и Закавказье. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Алина Дзгоева.

С 31 октября со стороны Грузии на Крестовом перевале, не переставая, идет обильный снегопад.

«В этот час на Военно-Грузинской дороге ожидают проезда более 50 легковых автомобилей и 150 большегрузов. Силами МЧС выставлен один пункт обогрева. Помимо этого действуют более 10 стационарных пунктов отдыха и общепита. МЧС рекомендует пользоваться альтернативными средствами транспорта», - рассказала Дзгоева.

По прогнозу синоптиков, в Грузии еще двое суток будут идти осадки.