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19 метров без лифта: Эдита Пьеха о жизни после переезда в СССР из Польши

Татьяна Полуказакова
13:06 02.11.2019
Новый выпуск программы «СССР. Знак качества смотрите на телеканале «Звезда».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Valeriy Matusov, Russian Look, Globallookpress

В конце 50-х в СССР начинают строить жилье. И хоть выглядят новостройки довольно неказисто, миллионы новоселов переполняет счастье. Советский человек знал, что государство обещало ему жилье. Но не знал, сколько его придется ждать и что, получив квартиру, он не станет ее владельцем.

Жилье квартиросъемщику давали не в собственность, а на правах аренды. Но были нюансы. Право претендовать на отдельную жилплощадь имели не все. Одиноким предоставлялось общежитие от места работы или учебы. Получить квартиру могли лишь семейные люди. Семье из трех человек полагалась двухкомнатная, из четырех - трехкомнатная.

Народная артистка СССР Эдита Пьеха, приехавшая в 1955 году в СССР из Польши, сначала тоже жила в коммунальной квартире.

«На улице Ленина на пятом этаже без лифта, 19 метров. Вот там мы жили с мужем», - рассказала она.

Но после рождения в 1961 году дочери семья получила небольшую двухкомнатную квартиру в новостройке в Купчино.

«13 метров комната была и 18 самая большая», - вспоминает Пьеха.

Как вышло, что почти все население страны до конца 50-х проживало в коммуналках? И какие эмоции испытывали люди, переезжая в хрущевки? Смотрите новый выпуск программы «СССР. Знак качества», посвященный коммунальным квартирам, 2 ноября в 13.15 на телеканале «Звезда».

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