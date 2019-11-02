Врачи рассказали об опасных последствиях ношения укороченных брюк зимой

Иммунные заболевания, локальное переохлаждение и нарушение микроциркуляции крови - все это последствия ношения укороченных брюк в зимнее время.

У людей, которые носят одежду, не подходящую для холодов, нарушаются лимфоток и кровообращение, заявила генеральный директор Медцентра иммунокоррекции имени Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа.

«Если лимфоотток нарушен, то, естественно, у нас очень страдает иммунитет. Нарушение микроциркуляции - раз, нарушение иммунной системы - два, переохлаждение в чистом виде - три», - рассказала медик ТАСС.

Подобной точки зрения придерживается уролог, председатель Ассоциации медицинских журналистов Виктория Шадеркина. По ее мнению, укороченные штаны могут негативным образом сказаться на голеностопном суставе и вызвать такие заболевания, как артроз.

По мнению Шедеркиной, укороченные брюки - это тренд, который климатическим условиям России не соответствует.