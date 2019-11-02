Собрать за 45 суток: кадры самой первой советской хрущевки

Первой хрущевкой в СССР считается четырехэтажка в Черемушках. Ее сдали раньше всех - в 1957 году. Историк архитектуры Алексей Клименко работал тогда на стройке и возводил первые панельки в Москве собственными руками.

«В двух шагах от метро Академическая, от Профсоюзной улицы - знаменитая Гримау, 16, как говорят, первая панельная хрущевка. Она еще не в пять, а в четыре этажа», - рассказывает он.

Название «Черемушки» – стало символом передовой советской архитектуры в начале 60-х. В это трудно поверить, но в этот район образцово-показательного типа люди приезжали из других городов на экскурсии.

«Это все типовое, с конвейера, с завода. Там это все штамповалось, на больших автомобилях привозилось и монтировалось», - говорит Клименко.

Такие хрущевки собирались легко и быстро, как детали конструктора. Здание вырастало за 45 суток.

Что испытывал человек, переезжающий в новую хрущевку? И почему советские люди не имели привычки отгораживаться от соседей? Смотрите новый выпуск программы «СССР. Знак качества» на телеканале «Звезда».