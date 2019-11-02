Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Собрать за 45 суток: кадры самой первой советской хрущевки

Татьяна Полуказакова
13:05 02.11.2019
Смотрите новый выпуск программы «СССР. Знак качества» на телеканале «Звезда».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Первой хрущевкой в СССР считается четырехэтажка в Черемушках. Ее сдали раньше всех - в 1957 году. Историк архитектуры Алексей Клименко работал тогда на стройке и возводил первые панельки в Москве собственными руками.

«В двух шагах от метро Академическая, от Профсоюзной улицы - знаменитая Гримау, 16, как говорят, первая панельная хрущевка. Она еще не в пять, а в четыре этажа», - рассказывает он.

Название «Черемушки» – стало символом передовой советской архитектуры в начале 60-х. В это трудно поверить, но в этот район образцово-показательного типа люди приезжали из других городов на экскурсии.

«Это все типовое, с конвейера, с завода. Там это все штамповалось, на больших автомобилях привозилось и монтировалось», - говорит Клименко.

Такие хрущевки собирались легко и быстро, как детали конструктора. Здание вырастало за 45 суток.

Что испытывал человек, переезжающий в новую хрущевку? И почему советские люди не имели привычки отгораживаться от соседей? Смотрите новый выпуск программы «СССР. Знак качества» на телеканале «Звезда».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.11.2019, 11:48
Опубликованы кадры тушения танкера в Находке
Дата02.11.2019, 06:00
Дымовая завеса в пустыне: кадры маскировки боевых позиций ЗРК «Бук» и «Тор» под Каиром
Дата30.10.2019, 15:22
Овечкин вышел на 12-е место по заброшенным шайбам в истории НХЛ
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата02.11.2019, 10:56
Роскосмос назвал сроки замены тяжелой «Ангарой» ракет-носителей «Протон-М»
Дата01.11.2019, 09:41
Первый в новейшей истории России бронзовый солдат: кадры возведения Ржевского мемориала
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:03 В стране и мире
Видео
Что происходит на закрытой Военно-Грузинской дороге: кадры с места
13:56 В стране и мире
В Совфеде отреагировали на слова украинского политолога о ракетном ударе по АЭС в России
13:30 В стране и мире
Видео
Улицы Махачкалы утонули из-за обильных ливней
13:12 В стране и мире
Пустившего убийцу в детсад в Нарьян-Маре охранника арестовали
13:06 В стране и мире
Видео
19 метров без лифта: Эдита Пьеха о жизни после переезда в СССР из Польши
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Самое милое видео» с ребенком и собакой уже посмотрели пять миллионов человек
Никогда не говори «Да»: как нельзя отвечать на незнакомые номера
Видео
Карма нашла обочечника мгновенно: видео глупого ДТП
Никто не знает, что это: на пляж Шотландии выкинуло загадочного «котоящера»
Гранаты против рака: врачи назвали лучший продукт для онкологии
В Екатеринбурге умер босоногий бегун Тарзан
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.