Чудесное спасение: 28 кошек разных пород нашли в заснеженном овраге под Сургутом

На окраине города Сургута (ХМАО) неизвестный выбросил в засыпанный снегом овраг возле трассы 28 кошек разных пород. Об акте живодерства сообщило информагентство «К-Информ».

Животных случайно обнаружила проезжавшая мимо супружеская пара. Они забрали животных, после чего через соцсети сообщили о случившемся.

Как уточняет агентство, неравнодушные местные жители разобрали кошек примерно в течение часа.

«К-Информ» также добавляет, что журналистам агентства удалось установить личность живодера, и они намерены просить правоохранительные органы провести проверку.