Фонтан из-под земли: коммунальная катастрофа в Екатеринбурге попала на видео

В Екатеринбурге в районе Уралмаша на улице Бакинских Комиссаров забил фонтан с горячей водой. Очевидцы происшествия сняли видео, которое зафиксировало бьющую из-под земли струю воды, высотой в несколько метров. Сильный напор воды пробил крышку люка и вырвался на поверхность. Инцидент произошел около 19:00 по местному времени (в 17:00 по Москве).

Днем в городе было около 9 градусов мороза, ночью столбики термометров могут опуститься до -15 градусов. Жители Уралмаша в соцсетях сообщали, что из-за происшествия у них отключили горячую воду и отопление.

«Гейзер уже локализовали, приступили к откачиванию воды из теплокамеры. Как только откачают, приступят к устранению повреждения. В зоне сниженных параметров семь домов», - приводит E1.RU сообщение Екатеринбургской теплосетевой компании.

Уточняется, что ремонтные работы планируют закончить к 07:00, тепло в дома подается с центрального теплового пункта с пониженными параметрами.