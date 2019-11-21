В Twitter появится новая функция. Сервис микроблогов позволит пользователям скрывать ответы к своим публикациям.

«Для предоставления вам большего контроля над беседами, которые вы начинаете, мы протестировали функцию, позволяющую вам скрывать ответы к вашим сообщениям в Twitter... Сейчас мы делаем ее доступной людям во всем мире», - сказано в сообщении, опубликованном в блоге Twitter.

Компания отмечает, что данные изменения были сделаны для того, чтобы пользователи во время общения в соцсети чувствовали себя «безопасно и удобно».

В Twitter также сообщили, что во время тестирования новой функции удалось выяснить: большинство людей скрывают ответы, которые, по их мнению, являются неуместными или раздражающими. Довольно большое число пользователей делают это, чтобы не включать беззвучный режим.

Кроме того, в компании считают, что людям будет интересно, как этой функцией воспользуются известные люди.