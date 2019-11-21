Вучич: Сербия не будет вступать в НАТО и ОДКБ

Сербия не будет менять политику в отношении России и не станет вступать ни в НАТО, ни в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 21 ноября заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Мы свою политику по отношению к России не будем менять. Мы остаемся в братских отношениях, мы не будем менять политику, не вступим в НАТО или ОДКБ»,- приводит слова сербского лидера ТАСС.

В апреле, выступая на многотысячном митинге своих сторонников в Белграде, Александр Вучич заявил о стремлении Сербии сохранить дружеские отношения с Россией и отказе вводить санкции в адрес Москвы. Он также добавил, что страна не намерена вступать в НАТО и другие военные блоки и стремится сохранить военный нейтралитет.