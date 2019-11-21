В ФНС РФ подвели итоги работы за 10 месяцев 2019 года

В Федеральной налоговой службе России подвели итоги работы за 10 месяцев 2019 года. Сообщается, что ведомство обеспечивает три четверти доходов РФ, а рост налоговых поступлений превышает динамику экономики.

По словам первого заместителя председателя правительства России, министра финансов Антона Силуанова, ФНС в настоящий момент является одним из крупнейших агрегаторов информации для баз данных государства. Его слова приводит сайт телеканала «360».

«Чем больше охват информации, тем более правильные управленческие решения мы сможем принимать», - заявил Силуанов.

Итоги за 10 месяцев предоставил глава Налоговой службы Михаил Мишустин, отметивший, что задача по объединению налоговых данных в систему и разработке базы администрирования на дальнейшие годы решена. По его сведениям, с начала 2019 года в консолидированный бюджет РФ поступило 18,9 триллиона рублей. Это на 1,4 триллиона рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. В федеральный бюджет РФ поступило 10,5 триллиона рублей с ростом на 0,7 триллиона рублей. Наибольший вклад в рост поступлений вносят доходы от нефтегазовой отрасли.

Мишустин напомнил, что в июле закончился третий этап реформы контрольно-кассовой техники - более 1,5 миллиона налогоплательщиков зарегистрировали 3,2 миллиона кассовых аппаратов, что в 2,5 раза превысило дореформенный период.

Также с января 2019 года в качестве самозанятых зарегистрировались 284 тысячи человек, общий доход которых составил 32,6 миллиарда рублей.