Ученые рассказали, как живут люди с половиной мозга

Врачи Калифорнийского технологического института решили провести необычное исследование и выяснить, как живут люди, у которых отсутствует половина головного мозга.

Речь идет о тех, кто в детстве подвергся гемисферэктомии, то есть удалению одного из полушарий этого органа для лечения эпилепсии. Такую процедуру используют только в крайних случаях, когда с симптомами болезни не справляются никакие лекарства, а судороги прогрессируют.

Нейробиологи нашли шесть пациентов, которым удалили половину мозга, и провели эксперимент. Результаты буквально шокировали ученых.

Сравнивая результаты МРТ испытуемых и тех полутора тысяч человек, у которых мозг присутствует целиком, ученые заметили, что активность этого органа у двух групп людей практически идентична.

«Вы можете даже не заметить особенности этих людей, когда встретитесь с ними впервые. Когда я сижу перед компьютером и вижу эти МРТ-изображения, показывающие только половину мозга, я все еще поражаюсь, что это сканы того же обычного человека, которого я только что видел и с которым только что разговаривал», - делится своими впечатлениями нейробиолог Дорит Климанн.

Впрочем, заметили ученые и несколько отличий. У людей, имеющих только половину мозга, сильнее развита связь между сетями этого органа. Говоря простым языком, остаток мозга становится многозадачным и компенсирует потерянные функции, чтобы сохранить умственные способности и сознание.

«Удивительно, что могут делать эти пациенты. Да, у них есть проблемы, но их когнитивные способности все еще также высоко функционируют», - сказал Климанн.

Установить связь между отсутствием половины мозга и IQ нейробиологи пока не смогли из-за маленькой выборки участников эксперимента. Однако результаты этих исследований, как уверяют ученые, помогут в дальнейшем найти способы лечения других травм одного из главных органов человека, потому что очень часто люди теряют свои когнитивные способности после небольшой опухоли, инсульта или даже обычного удара головой.