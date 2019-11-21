Зеленский осмотрел возвращенные Россией корабли

Украинский президент Владимир Зеленский осмотрел в военном порту города Очаков три корабля ВСУ, которые накануне Россия вернула Украине. Глава государства прибыл в гавань с задержкой в несколько часов из-за поломки самолета.

Вместе с Зеленским корабли увидели 17 освобожденных в сентябре моряков, служивших на этих судах.

«Я увидел состояние, будет расследование, мы увидим все детали. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть», - приводит «Интерфакс-Украина» слова президента.

Ранее командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил о своем недовольстве состоянием возвращенных Россией кораблей. По его словам, за время пребывания в РФ с судов якобы сняли все оборудование: «плафоны, розетки и даже унитазы».

В понедельник, 18 ноября, в акватории Черного моря российские пограничники вернули украинской стороне два катера - «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». В комментарии российского МИД говорится, что все процессуальные действия компетентных органов РФ выполнены и необходимости в содержании кораблей ВСУ на территории России нет.

Напомним, 25 ноября прошлого года три украинских судна незаконно пересекли государственную границу России в Черном море. На законные требования российских пограничников нарушители реагировать не стали. В результате инцидента все три корабля были задержаны.

Среди членов экипажей судов оказались сотрудники СБУ, которые, по мнению российских правоохранителей, руководили провокацией, направленной на обострение ситуации в регионе.