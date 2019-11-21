Врачи назвали простой способ снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Врачи рассказали о простом способе снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. По их мнению, для этого достаточно включить в рацион бобы, чечевицу и горох.

Эксперты выяснили, что употребление данных продуктов сделает риск инфарктов и инсультов меньше на 10%. Этому способствуют находящиеся в составе бобовых клетчатка, белок и микроэлементы. Помимо этого, в бобах практически нет жира и соответственно холестерина, и они имеют низкий гликемический индекс.

«Добавление бобов в рацион может стать мощным средством борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и помочь в снижении кровяного давления», - отмечается в статье, опубликованной на портале MedicalXpress.

Ранее кардиохирург опроверг миф о пользе красного вина. По словам врача, употребление бокала красного вина в день, вопреки распространенному мнению, не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Как считает эксперт, чтобы сохранить здоровье сердца, необходимо вести здоровый образ жизни и получать положительные эмоции.