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Нетаньяху назвал обвинения в коррупции попыткой переворота

Ивана Живкович
22:43 21.11.2019
Премьер-министру Израиля инкриминируют взяточничество, мошенничество и обман общественного доверия.
Нетаньяху назвал обвинения в коррупции попыткой переворота
© Фото: Ilia Yefimovich, dpa Globallookpress

Целью обвинений, которые Биньмину Нетаньяху предъявил генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит, является свержение его с поста главы правительства. Такое мнение высказал сам израильский премьер-министр.

Он отметил, что решение вынесено в один из самых значимых дней для еврейского государства. Дело в том, что в четверг, 21 ноября, по поручению президента Реувена Ривлина законодатели должны договориться о кандидате на пост премьер-министра Израиля, чтобы прекратить политический кризис и не допустить третьих парламентских выборов в году.

«Я глубоко уважаю судебную систему Израиля. Но нужно быть слепым, чтобы не видеть, что со следователями и прокуратурой происходит что-то не то. Я считаю, что это является попыткой государственного переворота с ложными обвинениями», - цитирует Нетаньяху Times of Israel.

Согласно акту, опубликованному министерством юстиции, Нетаньяху предъявлено обвинение во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Следствие считает, что действующий премьер-министр незаконно получал дорогие подарки от бизнесменов, а также делал поблажки главе телекомпании «Безек» Шаулю Еловичу за освещение новостей о Нетяньяху в положительном ключе.

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