Депутат Рады обвинил Байдена-младшего в «краже» денег украинских граждан

Депутат Верховной рады Украины заявил, что деньги, которые сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер получил от нефтегазовой корпорации «Burisma», украдены у украинского народа. Парламентарий Андрей Деркач считает, что гонорар в размере 16,5 миллионов долларов «добыт» сыном главного конкурента Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах нечестным путем.

«Вознаграждался сын Байдена за услуги, цитирую, “полученными преступным путем отмытыми деньгами. Байден получил деньги, источником которых является не успешная деятельность, не консультации – это деньги украинских граждан, украденные”. Так считает Генеральная прокуратура», - заявил Деркач.

Напомним, семейство Байденов оказалось в центре внимания после телефонного разговора глав США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в котором американский лидер якобы давил на своего коллегу с целью более глубокого расследования в отношении деятельности Байдена-младшего на территории Украины.