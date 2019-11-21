Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Депутат Рады обвинил Байдена-младшего в «краже» денег украинских граждан

Егор Левин
22:38 21.11.2019
По мнению Генеральной прокуратуры страны, чье мнение процитировал парламентарий, сын бывшего вице-президента США незаконно завладел «отмытыми» средствами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: str, Globallookpress

Депутат Верховной рады Украины заявил, что деньги, которые сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер получил от нефтегазовой корпорации «Burisma», украдены у украинского народа. Парламентарий Андрей Деркач считает, что гонорар в размере 16,5 миллионов долларов «добыт» сыном главного конкурента Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах нечестным путем.

«Вознаграждался сын Байдена за услуги, цитирую, “полученными преступным путем отмытыми деньгами. Байден получил деньги, источником которых является не успешная деятельность, не консультации – это деньги украинских граждан, украденные”. Так считает Генеральная прокуратура», - заявил Деркач.

Напомним, семейство Байденов оказалось в центре внимания после телефонного разговора глав США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в котором американский лидер якобы давил на своего коллегу с целью более глубокого расследования в отношении деятельности Байдена-младшего на территории Украины.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.11.2019, 01:42
В России готовят быстрый Интернет для самолетов и поездов
Дата21.11.2019, 12:29
Отделение «Юнармии» открылось в Вашингтоне
Дата21.11.2019, 16:48
В Олимпийском комитете РФ рассчитывают на полноценное участие сборной в играх в Токио
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата21.11.2019, 15:12
Батарею арктических «Торов» развернут в Арктике
Дата20.11.2019, 16:00
Нарышкин передал Шойгу карту легендарного разведчика Рихарда Зорге
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.