«Как будто дворец герцога»: Фетисов поделился воспоминаниями о переезде в хрущевку из коммуналки

В конце 1950-х годов по всему Советскому Союзу начиналась большая стройка. Появились новые лозунги: «Каждой советской семье по отдельной квартире!», «Строим быстро! Строим хорошо!», «Строить прочно - сдавать досрочно!» «Ясен план. Скорей за дело! Строить Родина велела!».

Советский гражданин мечтал о собственной квартире. Это было настоящее счастье для человека, который привык жить коллективно.

В детстве семья будущей звезды мирового хоккея Вячеслава Фетисова жила в бараке на 20 человек.

«Удобств не было никаких. Печка-буржуйка внутри, туалет на улице, водопровода не было. Колонка была единственное, что снабжало людей водой», - рассказывает двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.

Но печка-буржуйка толком не грела. Зимой будущий хоккеист спал в шапке, валенках и шубе, но это не спасало от частых болезней.

«Мы переехали из барака в Хрущевку. Как будто мы во дворец переехали какого-нибудь герцога, по сравнению с тем, где мы жили», - объясняет Фетисов.

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